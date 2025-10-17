Antje Schmidt ist seit 1999 Chefin der Kita in der Weißenfelser Ortschaft. Wie dort alles angefangen hat und wie die Leiterin ihren Beruf heute sieht.

Langendorf/MZ. - Das Fass steht immer noch da. „In dem Fass hab’ ich schon als Kind gespielt“, erzählt Antje Schmidt auf dem Freigelände des Kindergartens in Langendorf und setzt sich noch einmal hinein. Heute ist sie 58 und seit 26 Jahren Leiterin der Kindertagesstätte „Mischka“. Längst ist auch sie Teil einer Geschichte, die in diesem Herbst seit 80 Jahren erzählt wird.