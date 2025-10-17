Frischer Wind weht durch Günthersdorf: Der Dorfladen „Meine kleine Vorratskammer“ öffnet bald wieder – mit regionalen Produkten, frischem Bistro-Angebot und Platz für Begegnung. Welche Visionen die neuen Betreiber für den Laden haben.

Mit neuem Inhaber: Wie sich „Meine kleine Vorratskammer“ in Günthersdorf neu erfindet

Michael Lahn (l.) und Stephan Hantmann haben den Laden „Meine kleine Vorratskammer“ in Günthersdorf übernommen.

Günthersdorf/MZ. - Ob regionale Eier, Honig, Eierlikör oder frische Brötchen vom Bäcker – in dem Tante-Emma-Laden „Meine kleine Vorratskammer“ in Günthersdorf ist nahezu alles zu finden. Maßgeblich verantwortlich für dieses breite Sortiment sind der neue Inhaber Michael Lahn und der Geschäftsführer sowie Projektmanager Stephan Hantmann, die den Laden im Sommer übernommen haben.