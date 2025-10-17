Neues Erlebnis im Welterbe Jetzt steht es fest: So viel kostet der Eintritt ins neue Schlossmuseum in Quedlinburg
Im März 2026 soll das komplett neugestaltete Schlossmuseum auf dem Quedlinburger Stiftsberg seine Türen öffnen. Jetzt steht fest, was der Eintritt kosten wird.
17.10.2025, 17:00
Quedlinburg/MZ. - Jetzt steht fest, was der Eintritt kosten wird, wenn das komplett neugestaltete Museum auf dem Stiftsberg in Quedlinburg im März 2026 öffnen wird. Dann können die – auch aktuell geöffnete – Stiftskirche mit dem Domschatz und das Museum mit einem Kombiticket, aber auch separat mit Einzeltickets besucht werden.