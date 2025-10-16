Eine Mitarbeiterin der An-der-Finne-Verwaltung berichtet, vom Ehemann der Bürgermeisterin attackiert worden zu sein. Doch nicht nur das überschattet die jüngste Tagung in Klosterhäseler.

Kam es zu Handgreiflichkeiten nach einer Ratssitzung in Memleben?

Klosterhäseler. - Die öffentliche Tagung des Verbandsgemeinderates An der Finne am Dienstag in Klosterhäseler dauerte geschlagene zwei Stunden. Viel Zeit für Sacharbeit, könnte man meinen, doch wiederholt wurde die vergiftete Atmosphäre zwischen dem Großteil des Rates und VG-Bürgermeisterin Monika Ludwig sicht- und spürbar. Es gab per se keinen einen einzigen Tagesordnungspunkt, der nicht gefärbt war vom Grabenkampf der „Fronten“.