Egbert Gadde trainiert Kinder in Leichtathletik, Kanu und Stand-Up-Paddeling. Für sein vielseitiges Engagement wurde er vom Land Sachsen-Anhalt ausgezeichnet. Er ist selbst seit über 50 Jahren im Kanu-Sport aktiv. Für welches große Ziel er nun Unterstützung braucht.

Elternpaar sammelt Spenden für engagierten Trainer: Kanute Egbert Gadde träumt von der WM in Argentinien

Halle/MZ - Der Traum von Egbert Gadde ist ein echter Zungenbrecher. Er heißt: Gualeguaychú. In der 90.000-Einwohner-Stadt im Osten Argentiniens findet im Oktober 2026 die Kanu-Marathon-Weltmeisterschaft statt – und der 73-jährige Gadde möchte unbedingt dabei sein. Nicht nur das: „Wenn es klappt, dann ist das absolute Ziel, Weltmeister zu werden“, sagt er.