Heimatgeschichte aus Zeitz Vom KZ Sachsenhausen bis zum Pflegefall: Das Schicksal von Otto Diehr aus Zeitz erschüttert

Otto Diehr starb nach den Misshandlungen und Qualen im KZ am 7. Dezember 1947 in seiner Wohnung in der Zeitzer Klosterstraße 8. Wie seiner in Zeitz und Umgebung gedacht wurde.