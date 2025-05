Otto Diehr wurde vor dem Schwurgericht in Naumburg wegen Totschlags in Verbindung mit Landfriedensbruch zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Wie es dazu kam.

Zeitz/MZ. - Otto Diehr war es schließlich, der den in Zeitz stationierten, von einem Mob brutal gelynchten 22-jährigen Leutnant Heinrich Schroeder am unteren Wendischen Berg erschossen hat. Leutnant Schroeder, der aus Sichtweise der Arbeiterbewegung auch noch nach 1945 als „militaristischer Provokateur“ bewertet wurde, hatte wiederum kurz zuvor mit seiner Waffe im Verlauf einer Handgreiflichkeit den revolutionären Matrosen Kurt Lange an der Auebrücke niedergestreckt.