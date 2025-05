Das Blasmusikfest wird am letzten Juniwochenende, vom 27. bis 29. Juni, stattfinden. Welche Höhepunkte von den Organisatoren geplant sind.

Die Vorbereitungen auf das 16. Fest der Blasmusik in Helbra laufen auf Hochtouren

Blasmusik in Helbra

Bei der letzten Ausgabe des Blasmusikfestes in Helbra 2022 spielte unter anderem auch die Bayrische Jugendkapelle aus Elchingen auf.

Helbra/MZ - Die Vorbereitungen für das 16. Blasmusikfest in Helbra laufen auf Hochtouren, wie Frank Wyszkowski vom Verein „Blasmusikfest Mansfelder Land“ bestätigt. Die Planungen haben vor Monaten begonnen, denn „schließlich ist das Fest das größte seiner Art und es soll toll werden“, so der Vorsitzende im MZ-Gespräch.

Das Blasmusikfest – das eigentlich schon 2024 stattfinden sollte, aufgrund von Absagen aber um ein Jahr verschoben wurde – wird nun am letzten Juniwochenende, vom 27. bis 29. Juni, stattfinden und auch für dieses Jahr sind wieder viele Höhepunkte geplant.

Traditionelle Blasmusik neben Partybands im Programm in Helbra

Wyszkowski: „Wir haben ein breitgefächertes Programm für jedes Alter.“ Dazu gehört selbstverständlich die traditionelle Blasmusik, aber auch Partybands, die der jüngeren Generation einheizen sollen. Wichtig ist dem Verein jedoch besonders, die regionale Identität des Festes und das über lange Jahre gewachsene kulturelle Erbe zu feiern.

„Wir haben viele lokale Blasmusiker eingeladen, die sich auf dieses Fest freuen“, gibt der Vereinsvorsitzende bekannt. Darunter bekannte Namen, wie zum Beispiel der Klostermansfelder Musikverein, der für sein breites Repertoire bekannt ist. Die Kliebigtaler Musikanten werden ebenso aufspielen wie die Original Dippelsbacher Blasmusikanten.

Dies sind nur einige Beispiele, denn insgesamt werden 14 Kapellen aus ganz Deutschland und Polen beim Festival der Blasmusik in Helbra erwartet, die mit kraftvollen Klängen und traditionellen Melodien für festliche Stimmung sorgen wollen.

Der Auftakt des langen Wochenendes der Blasmusik erfolgt am Freitag, 27. Juni, um 18.30 Uhr traditionell mit dem Bieranstich im Festzelt, ehe ab 19 Uhr die Spielmannszüge von Ziegelrode und Wesselburen das Wochenende musikalisch eröffnen. Ein großes Feuerwerk soll den Auftakt um 22.30 Uhr krönen. Zudem wird die Blasmusikband „Die Blechbuben“ mit Partyhits zum Tanzen in das Festzelt einladen.

Fanfarenzug aus Hettstedt wird durch die Straßen von Helbra marschieren

Die Auftaktveranstaltung wird in diesem Jahr etwas anders gestaltet, denn der Fanfarenzug aus Hettstedt wird durch die Straßen von Helbra marschieren und wer möchte, kann sich den Musikern auf dem Weg zum eigentlichen Veranstaltungsort auf dem Schulhof in Helbra anschließen.

„Das ist in diesem Jahr neu“, berichtet Wyszkowski, denn aus organisatorischer und sicherheitstechnischer Sicht hat man das diesjährige Blasmusikfest auf den Schulhof verlegt. Eine weitere Bühne befindet sich auf dem Festplatz am Rautenkranz. „Wir haben somit genügend Kapazitäten, um viele Besucher begrüßen zu können“, führt Wyszkowski aus. Der Tanz am Freitagabend im Festzelt ist bis 1 Uhr geplant.

Der Samstag beginnt um 14 Uhr mit dem großen Aufmarsch aller Blasmusikkapellen und dem Zusammenspiel aller Bands und Spielmannszüge.

Mit dem Blasmusikfest wird auch das Bergbaujubiläum gefeiert

Das 16. Blasmusikfest greift dabei das diesjährige Jubiläum „825 Jahre Bergbau“ auf. „Das wird ein emotionales Highlight, wenn alle zusammen das Steigerlied ‚Glück Auf‘ spielen“, so der Vorsitzende. Zusätzlich dazu wird der Verein Schmid-Schacht Helbra mit weiteren Bergbauvereinen zu einer prächtigen Bergparade aufmarschieren.

Die Band „Seamless“ gibt Samstagabend ihr Debüt beim Fest. Tagsüber wird es auf beiden Bühnen Blasmusik aus allen Genres von traditionellen Klängen bis hin zu Schlagern oder Musicals geben.

Für das leibliche Wohl sind nach Angaben des Veranstalters zahlreiche Stände aufgebaut, mit einem breiten Angebot von Langos über Burger bis zu Flammkuchen oder Fischbrötchen. Die Schlemmerstände bieten neben deftigen Köstlichkeiten natürlich auch Süßes an, damit für jeden Geschmack etwas dabei ist. „Da sind wir sehr gut aufgestellt“, zählt Wyszkowski auf.

Für jede Altersgruppe wird etwas mit dabei sein

Und auch an die Kleinsten ist gedacht, denn zahlreiche Mitmachaktionen für Kinder, darunter ein Karussell oder die Hüpfburg, runden das Familienfest der Blasmusik ab.

Den Sonntag schließlich leitet um 9 Uhr ein Gottesdienst in der evangelischen als auch katholischen Kirche ein. Ab 11 Uhr gibt es dann wieder zünftige Musik auf beiden Bühnen. Ab 15 Uhr werden zudem alle Fahrgeschäfte für die Kinder nur den halben Preis kosten. Zudem tritt die Partyband „Die Blechbuben“ ein weiteres Mal auf und wird den Sonntag stimmungsvoll ausklingen lassen.

Die Eintrittspreise betragen am Freitag und Sonntag je acht Euro und am Samstag kann man für zwölf Euro Eintritt den ganzen Tag Blasmusik in vollen Zügen genießen. Wer sparen möchte, hat zudem die Möglichkeit, ein Wochenendticket für 20 Euro erwerben.

Information: Genaue Programmpunkte und Uhrzeiten, wann und wo welche Kapelle aufspielt, kann man im Flyer nachlesen und sich zudem auf der Internetseite des Vereins informieren.