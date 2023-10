Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Kürbisse, Äpfel, Birnen, Zucchini und selbst rote Rüben: In der Zeitzer Volkshochschule wird am Samstagvormittag kräftig geschnippelt. „Gartenernte haltbar machen“ heißt der Kochkurs, zu dem sich zehn Interessenten in der Lehrküche der Einrichtung zusammen gefunden haben. Organisiert wurde das Angebot im Rahmen des Projektes „Zenatra – zeitz.lebendig.klimaaktiv“ durch das Nachhaltigkeitsmanagement der Stadt Zeitz in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Burgenlandkreis und dem Regionalverband der Gartenfreunde Weiße Elster Zeitz und Umgebung. Denn alles, was die Teilnehmer unter dem Messer, in den Töpfen und schließlich in Gläsern haben, ist in heimischen Gärten gewachsen.