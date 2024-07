Der freien Gestaltung bei der Beschriftung der Fahrradladestation in der Zeitzer Innenstadt steht nichts im Wege. Über einen Hinweis auf die Förderung würde sich die Lotto-Toto GmbH freuen. Was sie dazu sagt.

Verwunderung auch bei Lotto über die Aussagen zur Beschriftung der E-Bike-Ladestation in Zeitz

Die Ladestation in der Zeitzer Innenstadt ist mit diesem Lotto-Logo beschriftet. Ohne Hinweis, dass Lotto Förderer ist. Auch Vorgaben der Lotto-Toto GmbH habe es nie gegeben, heißt es von da.

Zeitz/MZ. - Endlich war die E-Bike-Ladestation in der Zeitzer Innenstadt beschriftet. Doch wie die MZ nach einem Vor-Ort-Termin berichtete, waren sowohl Stadtrat Andreas Exler (FWZ) und andere Zeitzer als auch Radtouristen über die „Beschriftung“ verwundert. Die Verwunderung teilt man auch bei der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt in Magdeburg. „Es gibt von Lotto Sachsen-Anhalt keine ,Vorgaben zur Gestaltung’, wir binden Fördermittel doch nicht an irgendwelche Forderungen“, stellt Astrid Wessler, Abteilungsleiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, klar.