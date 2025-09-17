weather wolkig
Prozess am Amtsgericht Zeitz Verwirrung in Verhandlung am Amtsgericht Zeitz: Zeugen helfen nicht bei Klärung - wie es weitergeht

Prozess vor dem Amtsgericht in Zeitz muss am Mittwoch fortgesetzt werden. Angeklagte leugnet Gewalt im Supermarkt und in der Wohnung eines Kumpels. Dieser soll als Zeuge aussagen.

Von Matthias Voss 17.09.2025, 07:00
IDie Verhandlung im Amtsgericht Zeitz wird fortgesetzt. Foto: Archiv

Zeitz/MZ. - Ein eher schwieriges Unterfangen scheint der Prozess vor dem Amtsgericht gegen eine knapp 39-jährige Zeitzerin zu werden. Am ersten Verhandlungstag leugnete die Angeklagte die ihr vorgeworfenen Delikte.