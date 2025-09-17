Prozess am Amtsgericht Zeitz Verwirrung in Verhandlung am Amtsgericht Zeitz: Zeugen helfen nicht bei Klärung - wie es weitergeht
Prozess vor dem Amtsgericht in Zeitz muss am Mittwoch fortgesetzt werden. Angeklagte leugnet Gewalt im Supermarkt und in der Wohnung eines Kumpels. Dieser soll als Zeuge aussagen.
17.09.2025, 07:00
Zeitz/MZ. - Ein eher schwieriges Unterfangen scheint der Prozess vor dem Amtsgericht gegen eine knapp 39-jährige Zeitzerin zu werden. Am ersten Verhandlungstag leugnete die Angeklagte die ihr vorgeworfenen Delikte.