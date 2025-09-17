Prozess vor dem Amtsgericht in Zeitz muss am Mittwoch fortgesetzt werden. Angeklagte leugnet Gewalt im Supermarkt und in der Wohnung eines Kumpels. Dieser soll als Zeuge aussagen.

Verwirrung in Verhandlung am Amtsgericht Zeitz: Zeugen helfen nicht bei Klärung - wie es weitergeht

Zeitz/MZ. - Ein eher schwieriges Unterfangen scheint der Prozess vor dem Amtsgericht gegen eine knapp 39-jährige Zeitzerin zu werden. Am ersten Verhandlungstag leugnete die Angeklagte die ihr vorgeworfenen Delikte.