Wer 2026 in Weißenfels heiraten möchte, der kann ab nächster Woche einen Termin für die Eheschließung vereinbaren. Welche Räumlichkeiten das Standesamt für eine Trauung anbietet.

In diesem Jahr haben sich bisher insgesamt 77 Eheleute vom Weißenfelser Standesamt trauen lassen beziehungsweise haben ihre noch bevorstehende Trauung angemeldet.

Weißenfels/MZ. - Die Hochzeit ist für viele Paare wohl eines der wichtigsten Ereignisse im Leben – ein Tag, den man so schnell nicht vergessen wird. All diejenigen, die diesen besonderen Tag 2026 in Weißenfels feiern möchten, die sollten sich Mittwoch, 24. September, im Kalender vormerken. Denn wie bereits in den Vorjahren können ab diesem letzten Mittwoch im September im Standesamt Termine für die Eheschließung im kommenden Jahr eingetragen werden. Wie Standesbeamtin Katja Baumgarten erklärt, können Paare zunächst telefonisch ab 9 Uhr ihren Wunschtermin für das kommende Jahr eintragen lassen. Terminvereinbarungen vor Ort seien dann ab dem 25. September zu den regulären Öffnungszeiten im Standesamt. Geheiratet werden könne dabei jeweils ganzjährig von Montag bis Samstag.