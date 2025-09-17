In Bitterfeld soll bis zum Jahr 2031 das Bildungszentrum Mitteldeutschland entstehen. Warum das Vorhaben der Neubi einzigartig in der Region ist und welche Rolle der Kohleausstieg spielt.

69 Millionen Euro für den Kohleausstieg - Bitterfeld kann das Bildungszentrum Mitteldeutschland bauen

Das Bildungszentrum Mitteldeutschland in Bitterfeld entsteht auf dem Areal der alten Konsumbäckerei am Brehnaer Überbau.

Bitterfeld/MZ. - Bitterfeld steht eine millionenschwere Investition ins Haus. Auf dem Areal der seit mehr als 30 Jahren verwaisten und ruinösen Konsumbäckerei entsteht das Bildungszentrum Mitteldeutschland. Die Kosten dafür gibt die Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft (Neubi) als Projektträger mit 75 Millionen Euro an. Gefördert werden davon insgesamt fast 69 Millionen Euro. Es ist Geld, das von Bund und Land im Rahmen des „Investitionsgesetzes Kohleregionen“ zur Verfügung gestellt wird.