EIL:
Besondere Führung „Dem Tod auf der Spur“ – Friedhof in Ballenstedt erzählt bewegende Geschichten
Der Friedhof in Ballenstedt ist mehr als ein Ort der Ruhe – er erzählt Geschichten von Herzögen, Ballonfahrern und Prinzessinnen. Zwischen alten Grabmalen begegnet man Symbolen wie Nachtfaltern, Engeln und Bienen. Für Interessierte gibt es jetzt ein besonderes Angebot.
Aktualisiert: 17.09.2025, 12:38
Ballenstedt/MZ. - Zwischen verwitterten Grabsteinen verbirgt sich ein Ort voller Geschichten. Der Friedhof in Ballenstedt ist nicht nur letzte Ruhestätte für Herzöge und Hofangehörige – er ist ein Archiv vergangener Leben.