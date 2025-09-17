Unweit des Großsteingrabes in Drosa möchte die Jomavis Solar GmbH aus Malsch bei Karlsruhe einen Solarpark errichten. Aus Sicht der Gemeinde spricht so einiges dagegen.

Unweit eines Kulturdenkmals im Osternienburger Land: Gemeinde will dieses Projekt in Drosa verhindern

Dass auf der Fläche hinter ihm ein Solarpark entstehen soll, hofft Ortsbürgermeister Johannes Heber noch abwenden zu können.

Drosa/MZ. - Ein Solarpark? Hier? Das kann sich Johannes Heber so gar nicht vorstellen. Der Ortsbürgermeister von Drosa steht wenige hundert Meter vom Großsteingrab entfernt und blickt auf einen Acker entlang der Bahnstrecke.