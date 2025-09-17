weather wolkig
  4. Erneuerbare Energien: Unweit eines Kulturdenkmals im Osternienburger Land: Gemeinde will dieses Projekt in Drosa verhindern

Erneuerbare Energien Unweit eines Kulturdenkmals im Osternienburger Land: Gemeinde will dieses Projekt in Drosa verhindern

Unweit des Großsteingrabes in Drosa möchte die Jomavis Solar GmbH aus Malsch bei Karlsruhe einen Solarpark errichten. Aus Sicht der Gemeinde spricht so einiges dagegen.

Von Stefanie Greiner 17.09.2025, 13:56
Dass auf der Fläche hinter ihm ein Solarpark entstehen soll, hofft Ortsbürgermeister Johannes Heber noch abwenden zu können.
Dass auf der Fläche hinter ihm ein Solarpark entstehen soll, hofft Ortsbürgermeister Johannes Heber noch abwenden zu können. (Foto: Ute Nicklisch)

Drosa/MZ. - Ein Solarpark? Hier? Das kann sich Johannes Heber so gar nicht vorstellen. Der Ortsbürgermeister von Drosa steht wenige hundert Meter vom Großsteingrab entfernt und blickt auf einen Acker entlang der Bahnstrecke.