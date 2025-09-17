EIL:
Preis für besonderes Engagement Für welchen besonderen Einsatz die Klasse 9/2 des Domgymnasiums Merseburg den diesjährigen Schulpreis erhält
Zum elften Mal hat der Förderverein des Domgymnasiums Merseburg den Schulpreis vergeben, mit dem Schüler oder Gruppen von Schülern geehrt werden, die sich in irgendeiner Weise ganz besonders für ihr Domgymnasium engagiert haben. In diesem Jahr wurde eine ganze Klasse ausgezeichnet.
17.09.2025, 15:30
Merseburg/MZ. - „Sie können sich vorstellen, dass die Euphorie in der Klasse unermesslich war“, witzelte Lehrer Dirk Schröter bei seiner Laudatio in der Aula des Merseburger Domgymnasiums am Montag. Gemeint war die Idee, ob seine damalige Klasse 8/2 – mittlerweile 9/2 – die Aufgabe übernehmen würde, das Domgymnasium beim Festumzug der diesjährigen Merseburger Schlossfestspiele zu repräsentieren.