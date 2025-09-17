weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Preis für besonderes Engagement: Für welchen besonderen Einsatz die Klasse 9/2 des Domgymnasiums Merseburg den diesjährigen Schulpreis erhält

Zum elften Mal hat der Förderverein des Domgymnasiums Merseburg den Schulpreis vergeben, mit dem Schüler oder Gruppen von Schülern geehrt werden, die sich in irgendeiner Weise ganz besonders für ihr Domgymnasium engagiert haben. In diesem Jahr wurde eine ganze Klasse ausgezeichnet.

Von Luise Mosig 17.09.2025, 15:30
Ein Schüler und eine Schülerin der 9/2 nahmen den Preis für die gesamte Klasse entgegen.
Ein Schüler und eine Schülerin der 9/2 nahmen den Preis für die gesamte Klasse entgegen. (Foto: Luise Mosig)

Merseburg/MZ. - „Sie können sich vorstellen, dass die Euphorie in der Klasse unermesslich war“, witzelte Lehrer Dirk Schröter bei seiner Laudatio in der Aula des Merseburger Domgymnasiums am Montag. Gemeint war die Idee, ob seine damalige Klasse 8/2 – mittlerweile 9/2 – die Aufgabe übernehmen würde, das Domgymnasium beim Festumzug der diesjährigen Merseburger Schlossfestspiele zu repräsentieren.