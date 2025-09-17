Preis für besonderes Engagement Für welchen besonderen Einsatz die Klasse 9/2 des Domgymnasiums Merseburg den diesjährigen Schulpreis erhält

Zum elften Mal hat der Förderverein des Domgymnasiums Merseburg den Schulpreis vergeben, mit dem Schüler oder Gruppen von Schülern geehrt werden, die sich in irgendeiner Weise ganz besonders für ihr Domgymnasium engagiert haben. In diesem Jahr wurde eine ganze Klasse ausgezeichnet.