Wirtschaft „Ich habe eine soziale Verantwortung“: Matthias Spröte hat seine Firma ETB vor 20 Jahren in Dessau gegründet

Vor 20 Jahren kam der Dessauer Matthias Spröte aus Baden-Württemberg zurück in seine Heimatstadt und hat die Baufirma ETB gegründet. Welche Projekte die Firma stemmt und welches besondere Engagement dem Chef noch am Herzen liegt.