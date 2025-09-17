weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Wirtschaft „Ich habe eine soziale Verantwortung“: Matthias Spröte hat seine Firma ETB vor 20 Jahren in Dessau gegründet

Vor 20 Jahren kam der Dessauer Matthias Spröte aus Baden-Württemberg zurück in seine Heimatstadt und hat die Baufirma ETB gegründet. Welche Projekte die Firma stemmt und welches besondere Engagement dem Chef noch am Herzen liegt.

Von Heidi Thiemann Aktualisiert: 17.09.2025, 15:40
Matthias Spröte hat vor 20 Jahren die Firma ETB in Dessau gegründet. Das realisiert Bauvorhaben im Bereich Hochbau, Tiefbau, Straßenbau und Kanalbau.
Matthias Spröte hat vor 20 Jahren die Firma ETB in Dessau gegründet. Das realisiert Bauvorhaben im Bereich Hochbau, Tiefbau, Straßenbau und Kanalbau. (Foto: Heidi Thiemann)

Dessau/MZ. - Ob die Baustellen am historischen Arbeitsamt, in der Elisabethstraße, Köthener Straße, Steneschen Straße oder im Österreichviertel – überall ist die Dessauer Firma Erd-, Tief- und Betonbau – kurz ETB – momentan am Werk.