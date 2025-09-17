In keiner anderen Straße in Dessau-Roßlau wird so viel über ein Tempolimit diskutiert wie in der Ziebigker. Nun hat sich auch eine Landtagsabgeordnete eingeschaltet und will Antworten.

Neuer Anlauf für Tempo 30 in Ziebigker Straße in Dessau - Landtagsabgeordnete fragt Minitserium

Einen Radweg gibt es auf der Ziebigker Straße nicht. Radler müssen sich die Fahrbahn mit den Autos teilen. Zudem gilt auf der Strecke Tempo 50.

Dessau/MZ. - Die aus Dessau stammende grüne Landtagsabgeordnete Conny Lüddemann macht sich weiter für eine Verkehrsberuhigung der Ziebigker Straße stark. In einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung thematisiert sie die schwierige Situation in der Straße für Radfahrer und Fußgänger und zeigt sich ungeduldig.