Bürgerinitiative kämpft seit 25 Jahren um Ruhe und Sicherheit Neuer Anlauf für Tempo 30 in Ziebigker Straße in Dessau - Landtagsabgeordnete fragt Minitserium
In keiner anderen Straße in Dessau-Roßlau wird so viel über ein Tempolimit diskutiert wie in der Ziebigker. Nun hat sich auch eine Landtagsabgeordnete eingeschaltet und will Antworten.
17.09.2025, 18:00
Dessau/MZ. - Die aus Dessau stammende grüne Landtagsabgeordnete Conny Lüddemann macht sich weiter für eine Verkehrsberuhigung der Ziebigker Straße stark. In einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung thematisiert sie die schwierige Situation in der Straße für Radfahrer und Fußgänger und zeigt sich ungeduldig.