Seit 17 Monaten ist die Straße in der Weißenfelser Neustadt wegen Bauarbeiten gesperrt. Nun naht das gute Ende des Langzeitprojekts.

Dauerbaustelle: So geht es voran in der Weinbergstraße

In der Weißenfelser Weinbergstraße wird in dieser Woche Asphalt aufgetragen.

Weißenfels/MZ. - Die umfangreichen Bauarbeiten in der Weißenfelser Weinbergstraße nähern sich langsam ihrem Ende. Seit diesem Mittwoch bringen Mitarbeiter der Naumburger Bauunion Asphalt auf dem Abschnitt zwischen dem Abzweig Am Güterbahnhof und der Katharinenstraße auf. Die Asphaltarbeiten sollen am Montag kommender Woche abgeschlossen sein.