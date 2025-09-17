weather wolkig
Weißenfels
Seit 17 Monaten ist die Straße in der Weißenfelser Neustadt wegen Bauarbeiten gesperrt. Nun naht das gute Ende des Langzeitprojekts.

Von Andreas Richter 17.09.2025, 18:00
In der Weißenfelser Weinbergstraße wird in dieser Woche Asphalt aufgetragen.
In der Weißenfelser Weinbergstraße wird in dieser Woche Asphalt aufgetragen. Foto: Andreas Richter

Weißenfels/MZ. - Die umfangreichen Bauarbeiten in der Weißenfelser Weinbergstraße nähern sich langsam ihrem Ende. Seit diesem Mittwoch bringen Mitarbeiter der Naumburger Bauunion Asphalt auf dem Abschnitt zwischen dem Abzweig Am Güterbahnhof und der Katharinenstraße auf. Die Asphaltarbeiten sollen am Montag kommender Woche abgeschlossen sein.