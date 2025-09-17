Die Ascherslebener Stadtratsfraktion AfD/Bafa wollte die Vorderbreite/Hinterbreite mit Solarmodulen überdachen. Warum der Antrag nach einer Debatte abgelehnt wurde.

Aschersleben/MZ - Die Stadtratsfraktion AfD/Bafa möchte die Stadt Aschersleben beauftragen, eine Überdachung des Parkplatzes Vorderbreite/Hinterbreite zu errichten, um dort Solarmodule zu installieren und Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge zu schaffen. Dies wäre ein Beitrag, um erneuerbare Energie und Elektromobilität zu fördern, heißt es in der Begründung.