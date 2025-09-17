Am frühen Mittwochmorgen kam es zwischen Radis und Kemberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger war aus einer Kurve auf der B100 gerutscht und in einen Baum geknallt.

Radis/Kemberg. - In der Nacht zu Mittwoch (17. September 2025) ist es kurz nach 0 Uhr auf der B100 zwischen Radis und Kemberg (Landkreis Wittenberg) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 19-jähriger Autofahrer mit seinem Mercedes-Benz in einer langgezogenen Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Dabei habe das Fahrzeug zunächst eine Hilfskonstruktion an einem frisch gepflanzten Baum gestreift. Anschließend soll der Wagen die gesamte Fahrbahn überquert und am linken Fahrbahnrand frontal mit einem Ahornbaum zusammengestoßen sein.

19-Jähriger muss mit Rettungshubschrauber in Klinik gebracht werden

Der 19-jährige Fahrer sei dabei schwer verletzt und im Wrack eingeklemmt worden. Nach seiner Befreiung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.

Der Pkw habe durch den Aufprall einen Totalschaden erlitten und musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro.