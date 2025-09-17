Debatte im Kreisseniorenrat Mansfeld-Südharz Digitaler Wandel in Mansfeld-Südharz: Wenn Senioren vom Fortschritt abgehängt werden
Bus per App und das Amtsblatt nur noch digital: Der Kreisseniorenrat Mansfeld-Südharz kritisiert mangelnde Kommunikation. Wie kann Digitalisierung gelingen, wenn zentrale Bedürfnisse übersehen werden?
17.09.2025, 09:00
Eisleben/MZ - Entweder digital unterwegs sein oder abgehängt werden. Dieses Entweder-oder empfinden viele Senioren im Landkreis Mansfeld-Südharz bedrohlich, auch wenn der Kreisseniorenrat (KSR) Mansfeld-Südharz viel dafür tut, dass die Senioren mit der Entwicklung Schritt halten können.