  4. Debatte im Kreisseniorenrat Mansfeld-Südharz: Digitaler Wandel in Mansfeld-Südharz: Wenn Senioren vom Fortschritt abgehängt werden

Bus per App und das Amtsblatt nur noch digital: Der Kreisseniorenrat Mansfeld-Südharz kritisiert mangelnde Kommunikation. Wie kann Digitalisierung gelingen, wenn zentrale Bedürfnisse übersehen werden?

Von Beate Thomashausen 17.09.2025, 09:00
Per App kann man sich einen Bus rufen. Das ist prima gedacht. Für Senioren ist das eine große Hürde. Dabei, die Hürde zu nehmen, hilft die Kreisvolkshochschule mit Schulungen.
Per App kann man sich einen Bus rufen. Das ist prima gedacht. Für Senioren ist das eine große Hürde. Dabei, die Hürde zu nehmen, hilft die Kreisvolkshochschule mit Schulungen. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Eisleben/MZ - Entweder digital unterwegs sein oder abgehängt werden. Dieses Entweder-oder empfinden viele Senioren im Landkreis Mansfeld-Südharz bedrohlich, auch wenn der Kreisseniorenrat (KSR) Mansfeld-Südharz viel dafür tut, dass die Senioren mit der Entwicklung Schritt halten können.