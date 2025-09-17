Tropfen auf den heißen Stein: 16 Kulturdenkmäler werden mit insgesamt 30.000 Euro gefördert.

Köthen/MZ. - Der Ausschuss für Bau, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Landwirtschaft hat in seiner Sitzung am 2. September über die eingegangenen Förderanträge zur Sanierung und Instandsetzung von Kulturdenkmalen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld beraten. Insgesamt wurden 20 Anträge mit einem beantragten Fördervolumen von rund 152.475 Euro vorgelegt.