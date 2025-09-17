weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Geld für Kulturdenkmäler: Landkreis Anhalt-Bitterfeld fördert Sanierung ausgewählter Objekte

EIL:
Tödlicher Chemieunfall bei Romonta in Amsdorf: Ein Arbeiter stirbt, mehrere Verletzte
Tödlicher Chemieunfall bei Romonta in Amsdorf: Ein Arbeiter stirbt, mehrere Verletzte

Geld für Kulturdenkmäler Landkreis Anhalt-Bitterfeld fördert Sanierung ausgewählter Objekte

Tropfen auf den heißen Stein: 16 Kulturdenkmäler werden mit insgesamt 30.000 Euro gefördert.

17.09.2025, 11:00
6.050 Euro fließen in die Synagoge Gröbzig.
6.050 Euro fließen in die Synagoge Gröbzig. Foto: Ute Nicklisch

Köthen/MZ. - Der Ausschuss für Bau, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Landwirtschaft hat in seiner Sitzung am 2. September über die eingegangenen Förderanträge zur Sanierung und Instandsetzung von Kulturdenkmalen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld beraten. Insgesamt wurden 20 Anträge mit einem beantragten Fördervolumen von rund 152.475 Euro vorgelegt.