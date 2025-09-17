EIL:
1. Regionalliga Warum die Aschersleben Tigers künftig in Magdeburg trainieren werden
Im Basketball werden die Tigers aus Aschersleben künftig ihre Kooperation mit den SBB Baskets Wolmirstedt ausbauen. Was das konkret heißt.
17.09.2025, 12:15
Aschersleben/MZ - Die Basketballer der Aschersleben Tigers schlagen in der kommenden Saison ein neues Kapitel auf: Sie intensivieren ihre Kooperation mit den SBB Baskets Wolmirstedt, die schon im vergangenen Jahr erste Formen angenommen hat. Das bedeutet konkret: Spieler der Wolmirstedter, die in der 2. Bundesliga Pro A aktiv sind, werden künftig auch in der 1. Regionalliga für die Tigers auflaufen. Damit ist gesichert, dass in Aschersleben weiterhin Basketball auf hohem Niveau geboten wird.