Im Basketball werden die Tigers aus Aschersleben künftig ihre Kooperation mit den SBB Baskets Wolmirstedt ausbauen. Was das konkret heißt.

Yannick von Hain (am Ball) bleibt den Aschersleben Tigers erhalten.

Aschersleben/MZ - Die Basketballer der Aschersleben Tigers schlagen in der kommenden Saison ein neues Kapitel auf: Sie intensivieren ihre Kooperation mit den SBB Baskets Wolmirstedt, die schon im vergangenen Jahr erste Formen angenommen hat. Das bedeutet konkret: Spieler der Wolmirstedter, die in der 2. Bundesliga Pro A aktiv sind, werden künftig auch in der 1. Regionalliga für die Tigers auflaufen. Damit ist gesichert, dass in Aschersleben weiterhin Basketball auf hohem Niveau geboten wird.