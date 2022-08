Verkehrsschilder verbogen und umgeworfen

In Zeitz haben in der Nacht zum Freitag Unbekannte randaliert.

Zeitz/MZ - In der Nacht zum Freitag waren in Zeitz mal wieder Randalierer unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, wurden am Freitagmorgen gleich mehrere Beschädigungen, diesmal rund um ein Haus Auf dem Schlagstück, festgestellt. Demnach beschädigten die unbekannten Randalierer zwei Briefkästen an der Fassade des Hauses, verbogen mehrere Verkehrszeichen und rissen andere Verkehrszeichen aus der Verankerung. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehrere hundert Euro. Vandalismus ist ein Dauerthema in Zeitz. Meist werden Schäden im Bereich der Innenstadt festgestellt. Hier wurden immer wieder Wände und Schaufensterscheiben beschmiert, Papierkörbe umgeworfen, Scheiben eingeschlagen und Briefkästen beschädigt. In der Unterstadt, wo sich auch die Straße Auf dem Schlagstück befindet, ist meist der Bereich um den Bahnhof betroffen.