Im Mittelpunkt des Dialogs in Zeitz stehen faire Löhne, sichere Jobs, Fachkräftesicherung und gute Arbeitsbedingungen in Stadt und Land.

Zeitz/MZ/and. - Die Update-Tour, eine Einladung zum Dialog zwischen Bürgern und Politik, der SPD-Fraktion des Landtages Sachsen-Anhalt macht in Zeitz Station. Am Montag, 10. November, 19 Uhr stellt sich Arbeitsministerin Petra Grimm-Benne diesem Dialog.

Treffpunkt für die Runde mit der Ministerin ist das Stadtlabor in der Wendischen Straße. Im Mittelpunkt stehen faire Löhne, sichere Jobs, Fachkräftesicherung und gute Arbeitsbedingungen in Stadt und Land. Gemeinsam soll über die Zukunft der Arbeit im Land gesprochen werden.

Dabei geht es um Fragen, wie: Wie können wir dem Fachkräftemangel begegnen? Wie gelingt faire Bezahlung im ländlichen Raum? Was bedeutet Arbeit im digitalen und demografischen Wandel? Moderiert wird der Abend vom SPD-Landtagskandidaten des Wahlkreises 41 Stefan Schneider.