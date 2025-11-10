Festival in Aschersleben Kabarettfestival Aschersleben 2025: Sonneborn, Klimaballerina und ein Preis für Harald Pfeifer
Beim Kabarettfestival in Aschersleben sorgten Martin Sonneborn und Anny Hartmann alias „Klimaballerina“ für scharfe Pointen. Der Kleinkunstpreis „Doppelzicke“ ging an Harald Pfeifer. Warum Aschersleben wieder zur Hauptstadt des Lachens wurde – und was für das nächste Jahr geplant ist.
Aschersleben/MZ. - Wenn im November im Bestehornhaus die Pointen fliegen, die Denkanstöße sitzen und der Applaus nicht enden will, dann ist wieder Kabarettfestival-Zeit. Ein fester Termin im Kalender vieler Aschersleber – und längst weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Am Wochenende erlebt Aschersleben einmal mehr, warum es als „Hauptstadt des Lachens“ gilt: Die Crème de la Crème des deutschen Kabaretts steht auf den kleinen und großen Bühnen, um Geist, Witz und Haltung zu feiern.