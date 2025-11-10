Beim Kabarettfestival in Aschersleben sorgten Martin Sonneborn und Anny Hartmann alias „Klimaballerina“ für scharfe Pointen. Der Kleinkunstpreis „Doppelzicke“ ging an Harald Pfeifer. Warum Aschersleben wieder zur Hauptstadt des Lachens wurde – und was für das nächste Jahr geplant ist.

Aschersleben/MZ. - Wenn im November im Bestehornhaus die Pointen fliegen, die Denkanstöße sitzen und der Applaus nicht enden will, dann ist wieder Kabarettfestival-Zeit. Ein fester Termin im Kalender vieler Aschersleber – und längst weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Am Wochenende erlebt Aschersleben einmal mehr, warum es als „Hauptstadt des Lachens“ gilt: Die Crème de la Crème des deutschen Kabaretts steht auf den kleinen und großen Bühnen, um Geist, Witz und Haltung zu feiern.