Viele Restaurants in der Region um Sangerhausen, Eisleben und Hettstedt sind an den Feiertagen gut gefragt. Doch wer zeitlich flexibel ist, findet den passenden Tipp in unserer Übersicht.

Festliches Weihnachtsmenü: Welche Restaurants in Mansfeld-Südharz noch freie Plätze haben

Ob Ente, Gans oder Wild: Wer an den Weihnachtsfeiertagen nicht selbst kochen möchte, nutzt die Angebote der Restaurants – wenn es noch Plätze gibt.

Sangerhausen/MZ. - Wer sich in diesen Tagen um eine Reservierung in einem Restaurant zu Weihnachten kümmert, hat es nicht einfach. Viele Gaststätten sind ausgelastet. Die MZ hat sich einmal umgehört, welche Möglichkeiten es in Mansfeld-Südharz noch gibt.