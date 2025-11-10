Naturmotive und abstrakte Formen: Die neue Ausstellung „helle seiten. dunkle schatten“ im Galeriecafé Haus Sonnenschein in Gernrode präsentiert Werke der Bildhauerin Kornelia Thümmel.

In der neuen Ausstellung im Galeriecafé Haus Sonnenschein in Gernrode sind Collagen und Plastiken von Kornelia Thümmel zu sehen.

Gernrode/MZ. - Collagen, die Insektenflügen nachempfunden sind, hängen neben solchen, die in der Schweiz entstanden und durch die Berge inspiriert sind; Plastiken entführen etwa ins Wasser. Es sind Arbeiten, die in den Jahren 2019 bis 2025 entstanden sind. Zu sehen sind sie jetzt in einer neuen Ausstellung im Galeriecafé Haus Sonnenschein in Gernrode (Harzkreis), die am Samstag, 8. November, eröffnet worden ist: „helle seiten. dunkle schatten“ - so der Titel der letzten Exposition im Jahr 2025, in der die Galerie Plastiken und Collagen der seit 2021 in Blankenburg lebenden und arbeitenden Künstlerin Kornelia Thümmel präsentiert.