Am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Zeitz brodelt es: Während das Land von „geringen Einschränkungen“ spricht, schlagen Eltern der Klasse 6b Alarm. Welche Gründe sie haben.

Zeitz/MZ. - Dass die Unterrichtsversorgung unter 100 Prozent liegt, ist an vielen Schulen Alltag – so auch am Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) in Zeitz. Laut Landesschulamt entspricht der aktuelle Ausfall dort jedoch weniger als zwei Vollzeit-Lehrkräften.