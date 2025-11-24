weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Lehrermangel im Burgenlandkreis: Unterrichtsausfall am GSG Zeitz: Eltern kritisieren Ausfall in Kernfächern

Am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Zeitz brodelt es: Während das Land von „geringen Einschränkungen“ spricht, schlagen Eltern der Klasse 6b Alarm. Welche Gründe sie haben.

Von Margit Herrmann Aktualisiert: 24.11.2025, 12:39
Geschwister-Scholl-Gymnasium in Zeitz, Haus 2
Geschwister-Scholl-Gymnasium in Zeitz, Haus 2 (Foto: Margit Herrmann)

Zeitz/MZ. - Dass die Unterrichtsversorgung unter 100 Prozent liegt, ist an vielen Schulen Alltag – so auch am Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) in Zeitz. Laut Landesschulamt entspricht der aktuelle Ausfall dort jedoch weniger als zwei Vollzeit-Lehrkräften.