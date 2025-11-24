weather wolkig
Buchhandel Ein Krimi für Weißenfels: Warum 85-jährige Frau sterben muss

Der ehemalige MZ-Reporter Birger Zentner hat eine spannende Erzählung geschrieben. Dabei erwartet den Leser jede Menge Lokalkolorit.

Von Andreas Richter 24.11.2025, 08:00
Foto: Andreas Richter

Weißenfels/MZ. - Weißenfels als Schauplatz einer Kriminalgeschichte? Für Birger Zentner, ehemaliger MZ-Reporter in der Saalestadt, eine verlockende Idee. „Ich wollte schon immer mal einen Krimi schreiben“, verrät Zentner, dessen Buch zur Geschichte des Mitteldeutschen Basketballclubs vor vier Jahren erschienen ist.