Der ehemalige MZ-Reporter Birger Zentner hat eine spannende Erzählung geschrieben. Dabei erwartet den Leser jede Menge Lokalkolorit.

Weißenfels/MZ. - Weißenfels als Schauplatz einer Kriminalgeschichte? Für Birger Zentner, ehemaliger MZ-Reporter in der Saalestadt, eine verlockende Idee. „Ich wollte schon immer mal einen Krimi schreiben“, verrät Zentner, dessen Buch zur Geschichte des Mitteldeutschen Basketballclubs vor vier Jahren erschienen ist.