Auf dem Gelände der Wohneinrichtung für behinderte Menschen in der Kreuzbergstraße wurden am Samstag Obstbäume gepflanzt. Musiker der Anhaltischen Philharmonie waren dabei. Warum sich das Orchester für den Klima- und Naturschutz stark macht.

Neues Leben im eisigen Boden - Warum Musiker der Anhaltischen Philharmonie in Dessau Obstbäume pflanzen

Mit der Spitzhacke wurden auf dem Gelände des Wohnheims in der Kreuzbergstraße die Pflanzlöcher für zwei Obstbäume geschlagen.

Dessau/MZ. - Die Sonne lockte am Samstag zweifelsohne trotz des klirrenden Frostes zu einem Spaziergang. Aber einen Garten winterfest zu machen und Obstbäume zu pflanzen, wäre wohl den wenigsten eingefallen. Doch einige Bewohner und Mitarbeiter der Wohneinrichtung für behinderte Menschen in der Kreuzbergstraße sowie Mitglieder der Anhaltischen Philharmonie und Mitstreiter des Köthener Regionalverbandes des NABU machten genau das und packten auf dem Außengelände des Wohnheims an.