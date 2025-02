Markus L. Frank bleibt am Theater in Dessau.

Dessau/MZ. - Markus L. Frank bleibt weitere zwei Jahre Generalmusikdirektor der Anhaltischen Philharmonie. Das hat das Anhaltische Theater bekannt gegeben. Zuletzt hatte Frank seinen Vertrag noch um drei Jahre verlängert.

Anhaltisches Theater in Dessau lobt in einer Pressemitteilung die Arbeit von Generalmusikdirektor Markus L. Frank

„Diese Entscheidung unterstreicht das Engagement des Theaters für musikalische Exzellenz und die Kontinuität in der Entwicklung seines künstlerischen Programms“, heißt es in einer am Dienstagabend verschickten Erklärung des Theaters. Markus L. Frank habe in den vergangenen Jahren maßgeblich zur künstlerischen Identität des Anhaltischen Theaters und der Anhaltischen Philharmonie beigetragen und mit seiner Leidenschaft und seinem musikalischen Talent sowohl das Orchester als auch das Publikum begeistert.

Mit Beginn der Spielzeit 2016/17 war Markus L. Frank zum Generalmusikdirektor des Anhaltischen Theaters und Chefdirigenten der Anhaltischen Philharmonie Dessau berufen worden, nachdem er hier bereits von 2003 bis 2008 1. Kapellmeister und stellvertretender Generalmusikdirektor in Dessau gewesen war. Unter seiner Leitung hat das Theater zahlreiche erfolgreiche Produktionen und Konzerte realisiert, die sowohl Kritiker als auch Zuschauer überzeugt haben.

Der Verband Deutscher Musikverlage (DMV) zeichnete die Anhaltische Philharmonie unter der Leitung von Markus L. Frank mit dem renommierten Branchenpreis „Bestes Konzertprogramm der Spielzeit 2022/2023“ aus, da hier „in anregender Weise das klassische Meisterwerk mit Neuentdeckungen aus Romantik und Moderne“ verbunden wurde. Auch CD-Produktionen sind unter seiner Leitung entstanden wie jüngst eine Aufnahme der „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Moussorgsky und der von ihm in Auftrag gegebenen und uraufgeführten Feininger-Fraktale von Thomas Buchholz. Diese CD wird im November 2025 erscheinen.

Markus L. Frank sieht die Anhaltische Philharmonie als „Spitzenorchester“

„Am Anhaltischen Theater kann ich mich wunderbar musikalisch verwirklichen“, sagt Markus L. Frank in einer Mitteilung des Theaters. „Wir haben einen begeisternden Opernchor und ein wirklich exzellentes Sängerensemble. Die Anhaltischen Philharmonie ist ein Spitzenorchester, das in puncto Klangkultur und Präzision keine Wünsche offenlässt. Man sieht und hört, dass sich die intensive und kontinuierliche Zusammenarbeit auszahlt. Und so freue ich mich sehr auf die nächsten Spielzeiten hier in Dessau.“

Intendant Johannes Weigand ergänzte: „Die Verlängerung des Vertrags mit Markus L. Frank ist ein wichtiger Schritt, die Beständigkeit der musikalischen Qualität unseres Hauses zu sichern. Ich freue mich, ihn weiter in unserem Team zu haben und die fruchtbare Zusammenarbeit der vergangenen Jahre fortzusetzen.“