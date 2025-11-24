Mit gefälschten Papieren nach Europa, mit Dutzenden gestohlenen Handys erwischt: Dieb von Ferropolis steht vor Gericht. Warum er durch seine Tat sogar Menschenleben gefährdet hat.

Instagram-Video: Ein Besucher des „Splash“-Festivals wurde während des Festivals bestohlen. Als er sein Handy ortet, findet er mehrere Dutzend weitere Geräte in einem Zelt. Nun wurde der Täter verurteilt.

Wittenberg/Ferropolis/MZ. - Auf dem „Splash“-Festival in Ferropolis wummern die Bässe. Es war die Art von Sommernacht, für die die Stadt aus Eisen bekannt ist: Tausende Besucher feierten im Juli 2025 ausgelassen auf der Mainstage, drängten sich dicht an dicht. Dass mitten in dieser Menge ein Dieb unterwegs war, bemerkte kaum jemand. Erst am nächsten Morgen zeigte sich das Ausmaß des „Beutezugs“: Dutzende Smartphones waren verschwunden. Geräte, die Festivalgäste eben noch für Videos, Nachrichten oder zum Bezahlen genutzt hatten.