Der Hauptausschuss des Stadtrats von Aken hat für eine überplanmäßige Ausgabe gestimmt.

Der Mannschaftstransporter, Baujahr 2001, ist seit Mitte September defekt, hier sichert er einen Lampionumzug in Susigke im Oktober 2024.

Aken/MZ/WSL. - Der Hauptausschuss des Stadtrats von Aken hat am Donnerstag mit sieben Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme für eine überplanmäßige Ausgabe zur Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) für die Freiwillige Feuerwehr gestimmt, teilte die Stadt der MZ mit.

Anlass für den Ersatz ist, dass der 24 Jahre alte VW-Transporter vom Typ T4 „wegen Getriebeschadens nicht mehr einsatzfähig“ sei. Die Reparaturkosten betragen mindestens 5.300 Euro, ein Dekra-Experte habe zudem wegen Rostschäden zur Aussonderung des T4 geraten.

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung sei die dafür nötige Vergabe zur Ersatzbeschaffung beschlossen worden, mit sieben Ja-Stimmen bei einer Enthaltung. Die endgültige Entscheidung fällt im Stadtrat am 27. November.