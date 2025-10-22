Dieter Bloch aus Bornitz wird mit der Ehrennadel des Verbandes der Philatelie geehrt. Warum er gerne Briefmarken, Stempel und Co sammelt.

Zeitz/MZ. - Großer Tag für kleine Briefmarken und besonders für Dieter Bloch. Der 68-jährige Sammler aus Bornitz wurde am Wochenende mit der bronzenen Ehrennadel des Bundes Deutscher Philatelisten ausgezeichnet. „Das Hobby ist zu wertvoll, um es einschlafen zu lassen“, erzählt er. Seit seinem sechsten Lebensjahr sammelt er Marken, Ersttagsbriefe und Stempel. Er stammt aus Krefeld und ist vor etwa vier Jahren in die Elsteraue umgezogen und suchte sofort Kontakt zu den Philatelisten. In Zeitz versucht er seit zwei Jahren, bei zwölf Mädchen und Jungen in der Grundschule Elstervorstadt das Interesse für dieses Hobby zu wecken. Einmal in der Woche treffen sie sich, weichen Marken von Briefen ab, untersuchen sie mit der Lupe, sortieren sie thematisch ein und tauschen untereinander.