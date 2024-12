Was passiert, wenn Forschung direkt vor Ort stattfindet? Wie können Schüler, Unternehmen und Bürger profitieren? Jetzt den vollständigen Artikel lesen!

Uni-Außenstelle in Zeitz: Wie die Martin-Luther-Universität den Strukturwandel im Burgenlandkreis begleiten will

Zeitz/MZ. - Der Burgenlandkreis verfügt weder über eine Universität noch über andere Hochschulen. Doch immerhin soll er im kommenden Jahr eine Außenstelle erhalten. Denn die Martin-Luther-Universität (MLU) in Halle möchte sowohl im hiesigen Landkreis, konkret am Zeitzer Neumarkt, als auch in den drei anderen vom Kohleausstieg betroffenen Kreisen Sachsen-Anhalts – Mansfeld-Südharz, Anhalt-Bitterfeld, Saalekreis – Büros eröffnen. Deren vorrangigstes Ziel soll die wissenschaftliche Begleitung dieses Strukturwandels sein.