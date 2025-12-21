Bei Atemalkoholtests stellte die Polizei in Zeitz und Umgebung am Wochenende nicht nur einmal Alkohol fest.

Zeitz/MZ - Die Polizei hat am Wochenende in Zeitz und Umgebung mehrere alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen. Bei Bornitz kam es zuvor zu einem Unfall gekommen: Ein Autofahrer war gegen 20.45 Uhr mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und im Straßengraben gelandet. Laut Polizei blieb der Fahrer unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,37 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein.

In der Alten Werkstraße in Zeitz kontrollierte eine Streife am frühen Sonntagmorgen gegen 2.15 Uhr einen weiteren Autofahrer. Ein Atemalkoholtest ergab 0,79 Promille. „Der Mann wurde zur beweissicheren Atemalkoholmessung zur Dienststelle gebracht“, heißt es. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Bereits am Samstagabend gegen 21.30 Uhr war in der nahe gelegenen Schaedestraße ein Fahrradfahrer aufgefallen, weil an seinem Rad keine Beleuchtung angebracht war. Da der Mann laut Polizei „erheblich“ nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab 1,79 Promille. Gegen den Mann wurde Strafanzeige erstattet, zudem erfolgte eine Blutprobenentnahme.