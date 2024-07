Kretzschau/MZ/Ric. - Drei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Freitagabend, 21.20 Uhr, auf der Bundesstraße 180 am Abzweig Kirchstelz, unweit von Kretzschau. Laut Polizeiangaben fuhr nach ersten Erkenntnissen ein 20-jähriger Audi-Fahrer aus Richtung Naumburg in Richtung Zeitz. Am Abzweig Kirchsteitz verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug und kam infolge dessen von der Fahrbahn ab. so die Polizei.

Zunächst sei er gegen einen Leitpfosten gestoßen und durchbrach anschließend einen Straßengraben und überschlug sich schließlich mehrfach mit dem Fahrzeug auf einem Feld. Der Fahrer wurde leichtverletzt in eine Klinik gebracht. Auch die Beifahrerin sowie ein weiterer Insasse mussten verletzt in der Klinik versorgt werden. Laut Polizeiangaben habe sich herausgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Der Führerschein sei sichergestellt worden . Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Gegen den Autofahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittel, hieß es von der Polizei.