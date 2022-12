Unbekannte sägen Weihnachtsbaum ab

Breitenbach/MZ/Ric - Im Ortsteil Breitenbach der Gemeinde Wetterzeube war in der Nacht zum Heiligabend offensichtlich ein Weihnachtshasser unterwegs. Denn Unbekannte haben den Weihnachtsbaum am Grünen Anger mitten im Dorf abgesägt. „Das ist wirklich traurig und sehr ärgerlich, zumal es schon der zweite Vorfall dieser Art im Dorf ist“, sagt Bürgermeister Frank Jacob. Denn bereits den Maibaum hatten Unbekannte in diesem Jahr in Breitenbach gekappt.