Den Zusammenhalt im Viertel stärken, das ist das Ziel der Stadt Merseburg mit Blick auf den Stadtteil Süd. Der Rat hat nun ein entsprechendes Konzept gebilligt, das Maßnahmen zur Entwicklung des Viertels auflistet. Welche Rolle dabei ein Jugendclub und ein Stadtteilbüro spielen – und welche Ideen es noch gibt.

Diese Ideen gibt es für die Aufwertung von Merseburg-Süd

Trotz der nun geschlossenen Lidl-Filiale in der Straße des Friedens hat Merseburg-Süd laut Konzept eine gute Infrastruktur wie etwa Einkaufszentrum (rechts) und Grundschule (links).

Merseburg/MZ. - „Brennpunkt“, „Problemviertel“ oder wahlweise auch „Drecksloch“ – Viele Bezeichnungen, die Merseburg-Süd in den vergangenen Jahren sowohl von seinen Bewohnern als auch von außen verpasst bekam, sind nicht gerade schmeichelhaft. Die Stadt möchte Süd dieses Images – und vorrangig natürlich seiner Probleme, die im Stadtrat auch niemand in Abrede stellt – entledigen.