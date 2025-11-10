In Tröglitz wächst von Jahr zu Jahr die Gemeinschaft, die den Martinstag besonders zelebriert. Seit Wochen wird für das Martinsspiel geprobt, danach gibt es einen Laternenumzug.

Tröglitz: Ein Dorf spielt am 11.11 Theater in der Kirche

Fast 20 Leute – vom Kind bis zum Senior – führen an diesem Dienstag, 16.30 Uhr, in der Tröglitzer Kirche das Martinsspiel auf.

Tröglitz/MZ. - „Ich bin die wilde Hilde und flattere munter“, ruft es von der Empore der katholischen Kirche in Tröglitz herunter und es setzt ein fröhliches Gackern ein. Mit der lustigen Martinsgans, dem Auszug der Darsteller und der Brücke zum gegenwärtigen Martinsgansessen im November endet das Stück vom Heiligen Martin.