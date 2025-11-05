Tretautos, Holländer, Roller: 14 Kinderfahrzeuge der Firma E. A. Naether Zeitz komplettieren jetzt die Sammlung des Deutschen Kinderwagenmuseums in Zeitz. Wem das zu danken ist.

Tretauto und Holländer: Geschenke an das Deutsche Kinderwagenmuseum in Zeitz - wie es dazu kam

14 Kinderfahrzeuge (hier drei davon) von Naether in Zeitz hergestellt, übergab Ernst-Albert Naether an das Museum Schloss Moritzubrg.

Zeitz/MZ. - „Meine Frau sagt immer, mit meinen fast 90 Jahren sei ich immer noch wie ein Kind“, bekannte Ernst-Albert Naether im Anschluss an die Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt Zeitz. Und er nahm dieses Bekenntnis als Überleitung zu einem Akt, der zugleich deutlich machte, warum der Urenkel von Ernst Albert Naether, Begründer der Kinderwagenindustrie in Zeitz, diese Würde so sehr verdient hat.