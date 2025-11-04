Blicke nach außen und innen Was die Teucherner Pfarrerin auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela erlebt hat
Pfarrerin Ingrid Gätke aus dem Kirchenkreis Nördliches Zeitz ist den Jakobsweg nach Santiago de Compostela in Spanien gepilgert. Was sie dabei erlebt, welche Eindrücke sie gesammelt und was der Weg mit ihr gemacht hat.
Aktualisiert: 05.11.2025, 08:55
Teuchern - Spätestens seit Hape Kerkelings Buch „Ich bin dann mal weg“ ist der Jakobsweg nach Santiago de Compostela wohl jedem ein Begriff. Den Wunsch, einmal diesen berühmten Pilgerweg zu gehen, hatte auch Ingrid Gätke, Pfarrerin im Kirchenkreis „Nördliches Zeitz“ seit einigen Jahren.