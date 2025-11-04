Pfarrerin Ingrid Gätke aus dem Kirchenkreis Nördliches Zeitz ist den Jakobsweg nach Santiago de Compostela in Spanien gepilgert. Was sie dabei erlebt, welche Eindrücke sie gesammelt und was der Weg mit ihr gemacht hat.

Was die Teucherner Pfarrerin auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela erlebt hat

Pfarrerin Ingrid Gätke pilgert 375 Kilometer auf dem Jakobsweg. Was sie bewegt, was sie lernt – und warum der Weg mehr als Urlaub ist.

Teuchern - Spätestens seit Hape Kerkelings Buch „Ich bin dann mal weg“ ist der Jakobsweg nach Santiago de Compostela wohl jedem ein Begriff. Den Wunsch, einmal diesen berühmten Pilgerweg zu gehen, hatte auch Ingrid Gätke, Pfarrerin im Kirchenkreis „Nördliches Zeitz“ seit einigen Jahren.