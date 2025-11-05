Ein Hinweis auf eine Schusswaffe im ICE von Berlin nach München löste einen Polizeieinsatz bei Bitterfeld aus. Der Vorfall stellte sich jedoch als falscher Alarm heraus.

Frau mit Pistole im ICE gemeldet! Worum es sich bei der "Waffe" wirklich handelte

Bitterfeld. – Am Dienstagabend sorgte eine vermeintliche Waffe für einen Polizeieinsatz im ICE-Zug von Berlin nach München. Wie die Polizei mitteilte, stiegen Beamte der Bundespolizei in Bitterfeld hinzu.

Waffe im ICE? Bundespolizei steigt in Bitterfeld zu

Demnach sei ihnen zuvor eine Frau mit einer vermeintlichen Schusswaffe gemeldet worden. Wie sich im Laufe des Einsatzes herausstellte, handelte es sich bei der vermeintlichen Waffe jedoch nur um eine Handyhülle.