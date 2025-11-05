Die Naumburger Bauunion ist ein wirtschaftliches Schwergewicht. Welche Sicht ein „alter Hase“ und der Chef auf den größten Mittelständler im Straßenbau Sachsen-Anhalts haben.

Eine Familie aus Asphalt und Beton - und die B87n im Portfolio

Von der Nummer 16 bei der Anstellung 1990 zur Nummer eins im Lager: Steffen Wünscher ist einer der „alten Hasen“ der Naumburger Bauunion.

Görschen. - „Ich war die Nummer 16.“ Steffen Wünscher kann sich noch ganz genau daran erinnern, als er im August 1990 bei der Naumburger Bauunion anheuerte. Da war das Unternehmen, gegründet von Rüdiger Kürbs, gerade ein paar Tage alt und Nachfolger einer Pflasterbaufirma.