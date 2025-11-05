weather heiter
Deutschland
  4. Waldgenossenschaft Siebengemeindewald: Waldgenossen sorgen für den Wald der Zukunft

Die Waldgenossen des Siebengemeindewaldes erhalten 5.000 Euro von der Volksbank. Gemeinsame Pflanzaktionen helfen dem Genossenschaftswald nach Baumsterben 2019.

Von Steffi Rohland Aktualisiert: 05.11.2025, 11:55
Waldgenossen aus den sieben Orten der Waldgenossenschaft Siebengemeindewald beim Pflanzen der Weißtannen im Forstrevier "Der Gleiche Ort".
Waldgenossen aus den sieben Orten der Waldgenossenschaft Siebengemeindewald beim Pflanzen der Weißtannen im Forstrevier "Der Gleiche Ort". Foto: Steffi Rohland

Schwenda - „Im nächsten Jahr wird es schwer, eine zugängliche Fläche zu finden“, sagt Martin Enke, der Förster des Siebengemeindewaldes. Rund 50 Waldgenossen aus den sieben Orten der Waldgenossenschaft waren der Einladung zur Baumpflanzaktion gefolgt.