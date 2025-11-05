Die Waldgenossen des Siebengemeindewaldes erhalten 5.000 Euro von der Volksbank. Gemeinsame Pflanzaktionen helfen dem Genossenschaftswald nach Baumsterben 2019.

Waldgenossen aus den sieben Orten der Waldgenossenschaft Siebengemeindewald beim Pflanzen der Weißtannen im Forstrevier "Der Gleiche Ort".

Schwenda - „Im nächsten Jahr wird es schwer, eine zugängliche Fläche zu finden“, sagt Martin Enke, der Förster des Siebengemeindewaldes. Rund 50 Waldgenossen aus den sieben Orten der Waldgenossenschaft waren der Einladung zur Baumpflanzaktion gefolgt.