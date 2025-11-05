weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Vor der fünften Jahreszeit: Güntersberger Faschingsclub erfüllt Pflanzmission

Serie "Macherland":
YouTube-Serie: Magdeburger und Bernburger sorgen für Schweiß, Adrenalin und Rausch in Folge 2
YouTube-Serie: Magdeburger und Bernburger sorgen für Schweiß, Adrenalin und Rausch in Folge 2

Vor der fünften Jahreszeit Güntersberger Faschingsclub erfüllt Pflanzmission

Wie viele Vereine hat sich auch der Güntersberger Faschingsclub (GFC) an der Baumpflanz-Challenge beteiligt. Wie er die Herausforderung umgesetzt hat und welche närrischen Termine in den kommenden Monaten noch folgen.

Von Susanne Thon 05.11.2025, 14:09
Kurz vor Beginn der fünften Jahreszeit haben Mitglieder des Güntersberger Faschingsclubs noch eine Pflanzmission an ihrer Faschingshütte erfüllt.
Kurz vor Beginn der fünften Jahreszeit haben Mitglieder des Güntersberger Faschingsclubs noch eine Pflanzmission an ihrer Faschingshütte erfüllt. Foto: GFC

Güntersberge/MZ. - Sicher wäre auch der 11.11. ein trefflicher Termin gewesen, da aber sind Faschingsfreunde bekanntermaßen anderweitig eingebunden, und so fiel die Wahl auf ein Wochenende: Kurz vor Beginn der fünften Jahreszeit hat die Baumpflanz-Challenge auch die Karnevalsvereine erreicht.