Wie viele Vereine hat sich auch der Güntersberger Faschingsclub (GFC) an der Baumpflanz-Challenge beteiligt. Wie er die Herausforderung umgesetzt hat und welche närrischen Termine in den kommenden Monaten noch folgen.

Kurz vor Beginn der fünften Jahreszeit haben Mitglieder des Güntersberger Faschingsclubs noch eine Pflanzmission an ihrer Faschingshütte erfüllt.

Güntersberge/MZ. - Sicher wäre auch der 11.11. ein trefflicher Termin gewesen, da aber sind Faschingsfreunde bekanntermaßen anderweitig eingebunden, und so fiel die Wahl auf ein Wochenende: Kurz vor Beginn der fünften Jahreszeit hat die Baumpflanz-Challenge auch die Karnevalsvereine erreicht.