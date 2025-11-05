Serie "Macherland":
Vor der fünften Jahreszeit Güntersberger Faschingsclub erfüllt Pflanzmission
Wie viele Vereine hat sich auch der Güntersberger Faschingsclub (GFC) an der Baumpflanz-Challenge beteiligt. Wie er die Herausforderung umgesetzt hat und welche närrischen Termine in den kommenden Monaten noch folgen.
05.11.2025, 14:09
Güntersberge/MZ. - Sicher wäre auch der 11.11. ein trefflicher Termin gewesen, da aber sind Faschingsfreunde bekanntermaßen anderweitig eingebunden, und so fiel die Wahl auf ein Wochenende: Kurz vor Beginn der fünften Jahreszeit hat die Baumpflanz-Challenge auch die Karnevalsvereine erreicht.