Die Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft hat zum Baustellentag in die Keplerstraße eingeladen. Die ersten Wohnungen sollen im Dezember bezugsfertig sein.

Den aktuellen Stand der Bauarbeiten an der Ascherslebener Keplerstraße konnten Besucher beim Baustellentag der AGW in Augenschein nehmen.

Aschersleben/MZ - „Das Konzept hat uns überzeugt“, sagt Evelyn Ilgensteiner. Gemeinsam mit ihrem Mann Gerd nutzt die Rentnerin aus Hecklingen den jüngsten Baustellentag in der Keplerstraße 4 bis 10 in Aschersleben, „um schonmal zu schauen und auszumessen, wie die Möbel passen.“ In ihrem Alter Eigentum aufzugeben und noch einmal umzuziehen, sei „ein ziemlicher Schritt. Man muss sich ja von vielem trennen“. Sie gehen den Schritt trotzdem, „weil wir nicht wissen, wie lange wir noch so fit sind wie heute“.