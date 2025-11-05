Ein Fest mit langer Tradition Stöbern, kramen, feilschen: Am Wochenende ist wieder Schrappelmarkt in Schraplau

Der Schrappelmarkt findet am 8. und 9. November statt. Der Straßenmarkt mit vielen Händlern und Kulturprogramm lockt jedes Jahr Tausende Besucher in die Kleinstadt Schraplau im Weida-Land. Wie in diesem Jahr für mehr Sicherheit gesorgt wird.