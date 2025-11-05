Ein Fest mit langer Tradition Stöbern, kramen, feilschen: Am Wochenende ist wieder Schrappelmarkt in Schraplau
Der Schrappelmarkt findet am 8. und 9. November statt. Der Straßenmarkt mit vielen Händlern und Kulturprogramm lockt jedes Jahr Tausende Besucher in die Kleinstadt Schraplau im Weida-Land. Wie in diesem Jahr für mehr Sicherheit gesorgt wird.
Schraplau/MZ. - Die Plakate kündigen es in der Region bereits an: Am kommenden Wochenende, 8. und 9. November, findet in der Stadt Schraplau der diesjährige Schrappelmarkt statt.